Corona fordert Schalke-Gegner Villingen: Geringere Einnahmen

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Das Coronavirus sorgt im DFB-Pokal auch beim Fußball-Oberligisten FC 08 Villingen für mehr Arbeit und geringere Einnahmen. Wegen der erhöhten Vorsichtsmaßnahmen mussten die Südbadener vor dem Erstrundenspiel gegen Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 am Sonntag ihren Sicherheitsdienst personell erheblich aufstocken. Dieser Bereich sorge daher allein für Kosten von rund 20 000 Euro, sagte FC-Sportvorstand Arash Yahyaijan der Deutschen Presse-Agentur. Für die Amateurclubs sei die Organisation «brutal aufwendig». Wegen des besonderen Pokal-Erlebnisses lohne es sich aber.

Für die 10 000 Plätze bietende MS-Technologie-Arena in Villingen-Schwenningen sind wegen der Pandemie nur 5000 Zuschauer zugelassen. Vom daher geringeren Ticket-Erlös von 114 000 Euro, von dem ein Teil an die Schalker geht, blieben am Ende nur um die 30 000 Euro in der FC-Vereinskasse, sagte Yahyaijan.

Dazu kommt allerdings noch die Pokal-Antrittsprämie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) über 155 000 Euro. Aber auch davon muss Villingen rund ein Viertel abgeben, das Geld wird an die Teilnehmer des südbadischen Verbandspokals umverteilt.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-723286/2