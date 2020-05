Corona-Kontrolle auf Friedhof: Vergewaltigung verhindert?

Filderstadt (dpa/lsw) - Bei einer routinemäßigen Corona-Kontrolle auf einem Friedhof in Filderstadt (Kreis Esslingen) haben Polizisten offenbar eine Vergewaltigung verhindert. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wollten die beiden Beamten am späten Dienstagabend überprüfen, ob auf dem Gelände das Versammlungsverbot eingehalten wird. Plötzlich rannte eine 35-jährige Frau hilfesuchend auf sie zu. Sie gab an, dass sie auf ihrem Weg vom S-Bahnhof von einem Unbekannten überwältigt und zu Boden geworfen worden war. Der Täter floh, als die Taschenlampen der Polizisten zu sehen waren. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.