Corona-Test uneindeutig: SC Freiburg gegen FCA ohne Petersen

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) auf Ex-Nationalspieler Nils Petersen verzichten. Der Stürmer steht wegen eines «nicht eindeutigen» Ergebnisses seines Corona-Tests vorsichtshalber nicht im Kader von Trainer Christian Streich, wie der SC kurz vor dem Anpfiff via Twitter mitteilte. Zum Abschluss des 26. Spieltags der Fußball-Bundesliga setzt Streich dagegen erstmals von Beginn an auf Neuzugang Guus Til. Jonathan Schmid sitzt zunächst auf der Bank. Zudem verzichtet Streich vorerst auch auf Verteidiger Dominique Heintz, für den Manuel Gulde anfängt.

Bei den Augsburgern sitzt der zuletzt verletzte Mads Pedersen ebenfalls erst mal draußen, für ihn beginnt erneut Robert Gumny auf der Linksverteidigerposition.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-912895/2