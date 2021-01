Corona: WM-Aus für schwedischen Bundesligaspieler Lagergren

Mannheim (dpa) - Wegen einer Corona-Infektion kann der schwedische Handball-Nationalspieler Albin Lagergren nicht an der WM in Ägypten teilnehmen. Der 28 Jahre alte Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen wurde nach Angaben des Clubs positiv getestet. Lagergren werde vorerst in Schweden in Quarantäne bleiben, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Zuvor war bereits der Ausfall des schwedischen Kreisläufers Anton Lindskog von der HSG Wetzlar bekannt geworden.