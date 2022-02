Crailsheim: Betrunkener verletzt Mann und widersetzt sich Polizei

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Betrunkener hat in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) einen anderen Mann mit Schlägen leicht verletzt. Bei seiner Festnahme habe sich der 35-Jährige am Samstagabend stark gewehrt, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe versucht, die Beamten mit Tritten und Kopfstößen zu verletzen. Bei ihm sei eine kleine Menge Betäubungsmittel gefunden worden. Die Nacht musste er auf dem Revier verbringen.

© dpa-infocom, dpa:220207-99-17952/3