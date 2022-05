Crailsheim Merlins verlängern Vertrag mit Profi Stuckey

Crailsheim (dpa) - Basketball-Bundesligist Merlins Crailsheim hat den Vertrag mit Shooting Guard Maurice Stuckey vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. «Moe ist für uns als Verein und das Team auf und abseits des Feldes ein echter Glücksgriff. Er ist immer wieder einer, der ein Spiel zu deinen Gunsten drehen kann», sagte der Sportliche Leiter Ingo Enkat. «Kurz gesagt, ich habe selten in meinem Leben einen Spieler gehabt, bei dem ich so sehr mitfiebere, dass er gleich seinen ersten Dreier reinhaut. Denn dann kann Moe richtig heiß laufen.»