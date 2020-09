Crailsheim Merlins verpflichten US-Basketballer Highsmith

Crailsheim (dpa/lsw) - Der Basketball-Bundesligist Crailsheim Merlins hat die Kaderplanung mit der Verpflichtung von Power Forward Haywood Highsmith abgeschlossen. Wie der Verein mitteilte, ist der 23-jährige US-Amerikaner der sechste neue Spieler für die kommende Saison. «Haywood ist ein physisch starker Spieler und ein super Allrounder», erklärte der sportliche Leiter Ingo Enskat.

Der 2,01 Meter große Highsmith sammelte bereits in der amerikanischen NBA Erfahrung. In der Saison 2018/19 lief er insgesamt fünf Mal für die Philadelphia 76ers auf. Zuletzt spielte er in der amerikanischen G-League bei den Delaware Blue Coats.