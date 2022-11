Crailsheim schlägt Spitzenreiter Craiova in Europe Cup

Craiova/Rumänien (dpa/lsw) - Die Basketballer der Hakro Merlins Crailsheim haben das Spitzenspiel gegen SCMU Craiova gewonnen und ihren dritten Sieg in der Gruppenphase des Europe Cup gefeiert. Der Bundesligist siegte am Mittwochabend in der rumänischen Universitätsstadt Craiova mit 102:81 (49:36) und revanchierte sich für die Hinspielniederlage vor einem Monat. Beste Werfer für Crailsheim, das seinen zweiten Platz in der H verteidigte, waren Arunas Mikalauskas mit 19 und Maurice Stuckey mit 18 Punkten.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel spielten die Merlins im zweiten Abschnitt konzentrierter, agierten zwingender unter dem Korb und verzeichneten auch die bessere Trefferquote. Ein weiterer Vorteil waren die erzielten Punkte der Bankspieler, da hatten die Gäste deutlich die Nase vorn. Daran änderte sich auch in den beiden abschließenden Vierteln nichts. Vor allem im Schlussabschnitt legte Crailsheim noch mal nach.