Crailsheim verpflichtet kanadisches Basketball-Talent

Crailsheim (dpa/lsw) - Die Hakro Merlins Crailsheim haben den bisherigen College-Spieler Jermaine Haley Jr. mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Der 23 Jahre alte flexibel einsetzbare Guard und Forward spielte zuletzt für das College-Team der West Virginia Mountaineers. Der Kanadier habe bereits eine zehntägige Quarantäne in Crailsheim hinter sich, teilte der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Wann der Zugang erstmals zum Einsatz kommt, ist unklar. «Wichtig ist einfach, dass er uns die nötige Tiefe im Kader verleiht, um den üblichen kleineren Verletzungen in der zweiten Saisonhälfte entgegenzuwirken», sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat.

