Crailsheims Basketballer verlängern mit Center Kovacevic

Crailsheim (dpa/lsw) - Center Dejan Kovacevic geht auch in der kommenden Saison für die Hakro Merlins Crailsheim auf das Parkett. Das gab der Basketball-Bundesligist am Dienstag bekannt. «Dejan ist einfach einer, der sich jeden Tag für die Mannschaft reinhaut. Egal ob im Training mit all seiner Energie oder guten Laune, er trägt mehr zum Teamerfolg der letzten beiden Jahre bei, als vielleicht auf den ersten Blick sichtbar ist», sagte Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat über den 24-Jährigen.

