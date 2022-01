Cyberangriff auf IT-Technik bei «Medizin Campus Bodensee»

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der Klinikverbund «Medizin Campus Bodensee» ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag in Friedrichshafen am Bodensee mit. Es seien hauptsächlich das Klinikum Friedrichshafen und die Klinik Tettnang betroffen. Vorsorglich seien alle Server und Geräte heruntergefahren worden. Die Patientenversorgung sei weiterhin gewährleistet. Zunächst hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

Die Rettungsleitstelle wurde laut Mitteilung informiert, so dass Notfall-Patienten in andere Krankenhäuser gebracht wurden. Der Geschäftsführer des Klinikverbunds, Franz Klöckner nannte den Cyberangriff eine «bedrohliche Ausnahmesituation». Die Polizei sei eingeschaltet worden. Sie werde mit ihren Cybercrime-Spezialisten gemeinsam mit der IT-Abteilung des Klinikums den Angriff analysieren. Der «Medizin Campus Bodensee» hat rund 540 Betten - davon 370 im Krankenhaus Friedrichshafen.

