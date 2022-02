Daimler Truck ersetzt Alstria Office im MDax

Frankfurt/Main (dpa) - Zwei Monate nach der Erstnotierung in Frankfurt steigen die Aktien von Daimler Truck in den MDax auf. Der vom damals noch Daimler genannten Konzern abgespaltene Lkw-Bauer werde am Freitag den Immobilienspezialisten Alstria Office Reit ersetzen, teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend mit. Hintergrund ist die Übernahme des Unternehmens durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield, wodurch der Anteil frei handelbarer Alstria-Aktien unter zehn Prozent gesunken ist.

Daimler löste im Dezember das Lkw-Geschäft von Daimler Truck aus dem Konzern heraus und brachte es an die Börse. Inzwischen heißt der Autobauer wie seine wichtigste Marke, Mercedes-Benz. Das Unternehmen ist Mitglied im Dax.

