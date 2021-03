Dank Keeper Kapino: Sandhausen punktet gegen Düsseldorf

Sandhausen (dpa/lsw) - Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen überraschenden Punkt geholt. Der Tabellen-17. spielte gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Samstag 0:0 und zog nach Zählern dadurch zumindest vorübergehend mit dem VfL Osnabrück auf dem Relegationsrang gleich. Zuvor hatten die Gastgeber vier ihrer vergangenen fünf Partien verloren.

Die Fortuna hätte schon in der ersten Halbzeit nach einer Reihe von Tormöglichkeiten durch Matthias Zimmermann (13./45.), Rouwen Hennings (27.) und Andre Hoffmann (33.) deutlich in Führung liegen können. Sie scheiterte aber an Sandhausens starkem Torhüter Stefanos Kapino, der sich reihenweise bei guten Chancen der Düsseldorfer auszeichnen konnte und bei einem Lattentreffer von Kristoffer Peterson Glück hatte. Damit rettete der Keeper seinem Team das glückliche Remis.

