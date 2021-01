Darmstadt muss ohne Stürmer Dursun in Heidenheim antreten

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim auf seinen Top-Angreifer Serdar Dursun verzichten. «Serdar Dursun hat einen kleinen Muskelfaserriss und wird nicht zur Verfügung stehen», sagte Lilien-Trainer Markus Anfang am Freitag. Der 29-Jährige hat neun Saisontore und damit ein Drittel aller Treffer der Hessen in dieser Zweitliga-Spielzeit erzielt. Darmstadt tritt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in Heidenheim an. Auch Mathias Wittek und Victor Palsson werden weiter fehlen, wie Coach Anfang anfügte.

Beim nächsten Gegner hob Anfang vor allem seinen Trainerkollegen hervor. «Frank Schmidt hat Heidenheim dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Heidenheim ist ein ambitionierter Zweitligist, der angreifen will», sagte der Coach. In der Tabelle liegt Heidenheim derzeit vier Punkte vor Darmstadt.