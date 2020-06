Das Wochenende wird weitgehend nass und kühl

Stuttgart (dpa/lsw) - Windig, nass und kühl - das Wochenende in Baden-Württemberg beginnt ungemütlich. Bei dichten Wolken, örtlichen Regenschauern und teilweise einzelnen Gewittern werden am Freitag Temperaturen zwischen 11 Grad im Bergland und 17 Grad am Rhein erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Der Wind frische zum Mittag auf. Verbreitet könne es stürmische Böen geben, im Hochschwarzwald sogar Sturm.

Etwas weniger windig, dafür aber ähnlich kühl und verregnet werde den Prognosen zufolge auch der Samstag. Am Sonntag zeige sich dann im Nordwesten das Landes zeitweise die Sonne. Im Südwesten bleibe es nass und grau. Die Höchstwerte am Sonntag liegen nach DWD-Prognose zwischen 11 Grad im Bergland und bis zu 19 Grad am nördlichen Oberrhein.