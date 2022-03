Datenschützer: Kosten für Bürgeranfragen abschaffen

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer sich als Bürgerin oder Bürger zum Beispiel im Rathaus genau über ein Bauprojekt erkundigen will, der muss für diese Informationen teilweise tief in die Tasche greifen. Baden-Württembergs oberster Datenschützer, Stefan Brink, beklagte am Montag in Stuttgart, dass viele größere Anfragen an Behörden aus Kostengründen zurückgezogen würden. Brink sagte: «Unsere Forderung ist, diese Gebühren abzuschaffen.»

Es gehe hier höchstens um 100.000 bis 150.000 Euro im Jahr. Das müsse der grün-schwarzen Landesregierung das Recht auf Informationsfreiheit wert sein. Eine Anfrage an eine Landesbehörde kann laut Brink höchstens 500 Euro kosten, dagegen können Kommunen den Aufwand für eine umfassende Anfrage komplett auf den fragenden Bürger umlegen.

Brink legte seinen Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit in den Jahren 2020 und 2021 vor. Der Datenschutzbeauftragte bescheinigte den Behörden im Land große Fortschritte bei der Herausgabe von Akten. Die Zeit der Abschottung der Bürokratie sei vorbei. «Das Amtsgeheimnis gibt es nicht mehr.» Dennoch gebe es weiter viele Anfragen, in denen sein Haus zwischen Bürger und Behörde vermitteln solle. 2020 habe es 185 Fälle gegeben, im vergangenen Jahr 175.

Dennoch müsse das seit 2015 geltende Gesetz zur Informationsfreiheit wie in anderen Bundesländern endlich zu einem Transparenzgesetz mit weniger Ausnahmen weiterentwickelt werden. Zwar hätten Grüne und CDU ein solches Gesetz im Koalitionsvertrag versprochen, doch eine Umsetzung sei nicht in Sicht. Brink befürchtet sogar, dass es in dieser Wahlperiode, die bis 2026 geht, knapp werden könnte. «Das ist sehr, sehr bedauerlich, dass das so spät kommt.»

Grund dafür sei, dass die Bewertung des Informationsfreiheitsgesetz durch das Innenministerium sich immer weiter verzögere. Eigentlich hätte diese Evaluierung schon Ende 2020 vorliegen sollen. Doch das Ministerium gehe das «sehr bürokratisch» an und gebe sich mit seinen Fragebogen als Interessenvertreter der Behörden, denen die Auskunft zusätzliche Arbeit beschere. Es werde «suggestiv negativ gefragt», kritisierte Brink.

Bei der Erarbeitung des neuen Transparenzgesetzes müssten zum Beispiel bisherige Ausnahmen überdacht werden. Brink fordert zum Beispiel, dass der Landesrechnungshof künftig Auskünfte geben müsse. Bisher sind die Finanzprüfer ausgenommen, weil befürchtet wurde, deren Zusammenarbeit mit den Behörden könnte leiden, wenn der Rechnungshof darüber Informationen herausgeben muss.

Der Datenschützer dringt zudem darauf, dass auch der Südwestrundfunk als öffentliche Anstalt darüber informieren muss, wie er sein Geld ausgibt. Doch als Anfragen kamen, warum der SWR mit dem YouTuber Saidi kooperiere, habe der Sender jede Auskunft verweigert. Zwar sei auch der SWR aus dem Gesetz ausgenommen, doch der Sender hätte auch freiwillig Auskunft geben können, findet Brink.

Hintergrund für die Ausnahme ist, dass der SWR in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Sitze habe und eine solche Regelung in beiden Ländern im Staatsvertrag verankert werden müsse. Brink verwies darauf, dass der NDR, der ebenfalls für mehrere Länder zuständig sei, das schon geregelt habe. Angesichts vieler Anfragen zum Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk diene das auch der Glaubwürdigkeit der Sender. «Beim SWR dauert es offensichtlich noch ein bisschen», sagte der Datenschützer.