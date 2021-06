Dauereinsatz: Aquaplaning und geräumte Seniorenwohnanlage

Waldenbuch (dpa/lsw) - Heftige Gewitter haben den Feuerwehren und der Polizei im Land einen Dauereinsatz beschert. Neben umgekippten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und überfluteten Straßen mussten sich die Einsatzkräfte um die Evakuierung einer überschwemmten Seniorenwohnanlage und die Versorgung von zwei verletzten Autofahrern kümmern.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren am Vorabend alleine beim polizeilichen Führungs- und Lagezentrum in Ludwigsburg knapp 100 Notrufe eingegangen. In Remseck am Neckar und Waldenbuch (Landkreis Böblingen) seien bei der Überflutung von Tiefgaragen Schäden in Millionenhöhe entstanden. In Waldenbuch sei zudem nach Überschwemmungen ein Teil einer Seniorenwohnanlage geräumt worden. Dort sei ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden.

Auf der Autobahn 8 bei Rutesheim seien zwei Menschen bei einem Autounfall aufgrund von Aquaplaning leicht verletzt worden. Dabei sei ein Schaden von 30.000 Euro entstanden.

© dpa-infocom, dpa:210629-99-184663/4