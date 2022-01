Dauerregen und Sturmböen erwartet

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Baden-Württemberg am Dienstag ergiebigen Dauerregen und Sturmböen. Die Meteorologen rechnen mit etwa 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter in 36 Stunden, wie sie mitteilten. Im Nordschwarzwald und Teilen des Südschwarzwalds sollen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter fallen. Im Laufe des Tages soll es zudem zu stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde kommen. Für das Bergland wurden teilweise schwere Sturmböen vorausgesagt, für die Hochlagen des Schwarzwaldes orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde. Am Abend soll sich der Wind dann wieder abschwächen.

Im Rems-Murr-Kreis bislang keine nennenswerten Einsätze

Zunächst hatte der Deutsche Wetterdienst bereits für Montagabend (03.01.) eine Unwetterwarnung herausgegeben, die auch den Rems-Murr-Kreis betreffen sollte. Nach aktuellen Wetterprognosen war es in der Nacht aber noch ruhig geblieben. Auch auf einzelne Feuerwehren im Rems-Murr-Kreis und ein Sprecher der Polizei in Aalen meldeten bislang keine nennenswerten Einsätze.

