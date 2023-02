Debüt für Hoffenheims Trainer Matarazzo gegen Leverkusen

Sinsheim (dpa/lsw) - Erstmals mit Pellegrino Matarazzo als Chefcoach tritt die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga an. Für den früheren Trainer des VfB Stuttgart gilt es gegen Bayer Leverkusen, die Serie von neun sieglosen Spielen der TSG zu beenden. Die Kraichgauer waren unter seinem am Montag beurlaubten Vorgänger André Breitenreiter in den Abstiegskampf gestürzt. Sie haben als Tabellen-14. nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem VfB.

Matarazzo, der einst Assistent von Julian Nagelsmann bei den Hoffenheimern war, muss auf die Verletzten Grischa Prömel, Jacob Bruun Larsen, Robert Skov und Pavel Kaderabek verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Abwehrchef Kevin Vogt.