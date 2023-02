Defektes Signal bremst S-Bahnen in und um Stuttgart aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein defektes Signal am Stuttgarter Hauptbahnhof hat den S-Bahn-Verkehr in und rund um die baden-württembergische Landeshauptstadt am Freitagnachmittag ausgebremst. Auf allen Linien müssten Passagiere mit hohen Verspätungen und Ausfällen rechnen, teilte die S-Bahn Stuttgart über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Techniker von DB Netz versuchten, den Defekt zu beheben.

Die Linien S1 und S2 fuhren nach Angaben des Unternehmens nur noch jede halbe Stunde, Züge der S3 nur noch zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Die S-Bahnen der Linie S4 begannen stadtauswärts (Richtung Marbach/Backnang) erst in Feuerbach, stadteinwärts fuhren sie nur bis zur Haltestelle Schwabstraße. Die S5 endete stadteinwärts in Feuerbach, stadtauswärts starteten die S-Bahnen Richtung Bietigheim an der Schwabstraße. Die S-Bahnen der Linien S6 und S60 verkehrten nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen. Dort sollten Reisende in die S4 beziehungsweise S5 umsteigen, hieß es.