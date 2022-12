Deko angezündet: Schulklasse rettet sich aus dem Fenster

Neckargemünd (dpa/lsw) - Weil ein Schüler die Weihnachtsdeko aus Papier an seiner Klassenzimmertür angezündet haben soll, musste eine Klasse in Neckargemünd aus den Fenstern klettern. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand am Freitag löschen. Der 16-Jährige hatte den Angaben zufolge zuvor erfolglos versucht, das Feuer mit einer Wasserflasche selbst zu stoppen.

Bei zwei Schülerinnen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, sie mussten laut Polizei aber nicht ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Das Gebäude und die feuerfeste Klassenzimmertür seien nicht beschädigt worden.