DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers leiht Berliner Braun aus

Bietigheim-Bitssingen (dpa/lsw) - DEL-Aufsteiger Bietigheim Steelers hat den Eishockey-Routinier Constantin Braun vom deutschen Meister Eisbären Berlin geholt. Der 33-Jährige komme auf Leihbasis, teilte der Verein am Montag mit. Braun, der als Stürmer und als Verteidiger spielen kann, bringe die Erfahrung von 658 DEL-Partien mit, in denen er 60 Tore erzielte und 168 weitere vorbereitete. Mit den Berlinern war er fünfmal deutscher Meister. «Constantin ist ein Allrounder und kämpferisch stark. Er kann uns sowohl im Powerplay als auch in Unterzahl weiterbringen», sagte Steelers-Trainer Daniel Naud.

© dpa-infocom, dpa:210726-99-535723/2