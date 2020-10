Delegiertenwahl bei SPD Pforzheim für ungültig erklärt

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Landesschiedskommission der SPD hat die Delegiertenwahl bei der SPD Pforzheim im Juli abschließend für ungültig erklärt. Das teilte der Landesverband am Mittwoch mit. Die Wahl war vom Pforzheimer Stadtrat Uwe Hück angefochten worden. Nach intensiver Prüfung habe die Landesschiedskommission festgestellt, dass an der Versammlung am 27. Juli vier Mitglieder teilgenommen hätten, die damals noch kein Stimmrecht hatten. «Es kann laut Schiedskommission nicht ausgeschlossen werden, dass die Abstimmung dieser Mitglieder Einfluss auf das Ergebnis der Versammlung hatte», teilte eine Sprecherin mit.

Hintergrund ist die Frage, ob sich Hück von einem Rechtsanwalt vertreten lassen durfte, der nicht SPD-Mitglied ist. Die Landesschiedskommission hatte Hücks Wahlanfechtung zuvor aus formalen Gründen zurückgewiesen. Die Bundesschiedskommission der SPD hatte die Entscheidung aber aufgehoben. Eine erneute Berufung zum Bundesschiedsgericht wurde nun nicht zugelassen.

Die Delegierten sollen die Kandidaten nominieren, die in Pforzheim für den Bundes- und Landtag kandidieren. Doch in der Pforzheimer SPD gibt es seit Monaten Streit: Die einen unterstützen Politneuling Uwe Hück, die anderen wollen ihn nicht im Landtag sehen. Anhänger Hücks hatten sich bei der Delegiertenwahl Ende Juli aber kaum durchgesetzt. Im Zuge der Querelen war jüngst auch der Pforzheimer SPD-Kreisvorsitzende Christoph Mährlein von seinem Amt zurückgetreten.