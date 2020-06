Demografiebeauftragter wird nach Kommentar zum Tod von George Floyd einbestellt

Stuttgart (dpa/lsw) - Der in die Kritik geratene Demografiebeauftragte des Landes, Thaddäus Kunzmann, muss sich jetzt den Fragen der Regierung stellen. «Ich habe den Sozialminister beauftragt, ihn einzubestellen und ihm die Leviten zu lesen», sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.

Kunzmann hatte die Demonstrationen kritisiert, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai in den USA auch bundesweit stattfanden. Er hatte dazu geschrieben, dass Floyd ein Gewaltverbrecher mit beträchtlichem Vorstrafenregister gewesen sei. SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder hatte daraufhin seinen Rücktritt gefordert.

«Zunächst mal muss man mit den Betroffenen reden», sagte Kretschmann. «Das ist einfach ein Gebot der Fairness.»

Kunzmann sagte, er habe den Kommentar «als Bürger Kunzmann» verfasst und sich vor allem gegen die Auffassung bei den Demos gewehrt, dass die deutsche Polizei latent rassistisch sei. Den Post hat er mittlerweile gelöscht und sich in einer weiteren Nachricht erklärt. Darunter veröffentlichte er ein Interview mit der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken, die gegenüber der Funke-Mediengruppe am Montag vor «latentem Rassismus» in den Reihen der Polizei gewarnt hatte.