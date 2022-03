Der Frühling kommt - mit viel Sonne und knapp 20 Grad

Stuttgart. Die Tage werden länger und auch das Wetter spielt mit und macht Lust auf Zeit im Freien: Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn an diesem Sonntag geht es mit den Temperaturen kräftig nach oben. Dazu gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den meisten Regionen Sonne pur.

Nur im Westen halten sich zunächst noch einzelne Wolkenfelder - die allerdings mit Beginn der neuen Woche am Montag verschwinden. «Im Westen kratzen die Temperaturen dann erstmals in diesem Jahr an der Marke von 20 Grad», sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Denn Hochdruckgebiet «Peter» zieht langsam in Richtung Dänemark und Ostsee und macht so den Weg frei für milde Luft aus dem Süden. Die Temperaturen liegen entsprechend am Sonntag noch zwischen 10 und 15 Grad, am Montag dann schon bei 13 bis 19 Grad.

Da zieht es viele nach draußen, in die Parks oder zum Wandern und Radfahren. Viele Restaurants und Cafés haben Tische und Stühle daher nach draußen gestellt