Der Samstag wird teils heiter, der Sonntag eher nass

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf einen regenfreien und teils sogar sonnigen Samstag folgt an diesem Wochenende im Südwesten ein grauer und zunehmend nasser Sonntag. Der Samstag beginne mit örtlichem Nebel, der sich im Tagesverlauf jedoch weitgehend verziehe, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Trüb bleibe es vornehmlich an der Donau, ansonsten werde es stellenweise wolkig, zum Teil aber auch heiter. Im Dauergrau an der Donau werden knapp über null Grad erreicht, in anderen Gebieten klettern die Temperaturen auf Werte zwischen vier und 13 Grad.

Für Sonntag rechnen die Meteorologen mit Regen, der im Westen des Landes beginnen und sich im Laufe des Tages über ganz Baden-Württemberg ausbreiten soll. Dazu werde es stark bewölkt bis bedeckt mit Temperaturen von bis zu drei Grad im Südosten und zehn Grad am südlichen Oberrhein.