Derby im Basketballpokal zwischen Crailsheim und Ludwigsburg

Köln (dpa/lsw) - In der ersten Runde des Basketball-Pokals kommt es zum Duell zwischen den Hakro Merlins Crailsheim und den MHP Riesen Ludwigsburg. Das ergab die Auslosung durch Bundesliga-Geschäftsführer Stefan Holz und den Boxer Nelvie Tiafack am Mittwoch in Köln. Spieltermin ist der 2. oder 3. Oktober.

«Die Auslosung hat uns ein Derby beschert und dies ist doch ein kleiner Grund zur Freude», sagte MHP-Headcoach John Patrick. «Crailsheim ist, zumindest geografisch, unser nächstgelegener Rivale. Sie stehen vor einer interessanten Saison, haben ebenfalls mit einigen Leistungsträgern verlängert und in den vergangenen Jahren stark performt, so dass sich eine interessante Konstellation ergeben wird.»

Vor 18 Jahren standen sich schon einmal beide Teams im Pokal gegenüber. Damals setzten sich die Ludwigsburger durch. Der ersten Runde, gleichzeitig das Achtelfinale, folgt am 13./14. November das Viertelfinale. Halbfinale und Finale finden am 19. und 20. Februar beim Top Four statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Teams, die in der abgelaufenen Saison die Plätze eins bis 16 eingenommen haben.

© dpa-infocom, dpa:210728-99-584858/2