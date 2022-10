DFB-Pokal für Heidenheim noch kein Thema: Fokus auf Kiel

Heidenheim (dpa/lsw) - Die Herausforderung im DFB-Pokal bei Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin soll für den 1. FC Heidenheim am Wochenende noch kein Thema sein. Nach acht Partien in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Niederlage will Frank Schmidt die Erfolgsserie auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel fortsetzen. «Wir sind jetzt lange ungeschlagen, und das soll auch nach dem Spiel in Kiel so bleiben», sagte der Trainer am Freitag und warnte vor den Offensivqualitäten der Kieler: «Wir müssen gut verteidigen, dann haben wir auch eine Chance gegen die Anfälligkeit der Kieler bei Ballverlusten.»

Auf Mittelfeldspieler Jan Schöppner muss der Tabellenvierte dabei weiterhin verletzungsbedingt verzichten. Nur drei Tage nach der Aufgabe in Kiel steht dann in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Union Berlin am Mittwoch (20.45 Uhr) ein sportlicher Höhepunkt an.