DFB-Pokal-Viertelfinale: SC Sand-Fußballerinnen scheiden aus

Bielefeld (dpa/lsw) - Die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Sand sind im Viertelfinale des DFB-Pokals an Zweitligist Arminia Bielefeld gescheitert. Dank eines Dreierpacks von Sarah Grünheid (56. Minute/73./75.) setzten sich die Bielefelderinnen am Mittwoch mit 3:2 (0:1) durch. Viktoria Pinther (8.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht, anschließend reichte es in der Nachspielzeit aber nur noch zum Anschlusstreffer durch Anne van Bonn per Elfmeter.