DGB: Neue Landesregierung muss kräftig investieren

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert von der künftigen baden-württembergischen Landesregierung ein milliardenschweres Investitionsprogramm. Sie müsse unverzüglich eine Investitionsoffensive starten, in die öffentliche Daseinsvorsorge, in die nachhaltige Mobilität, gesunde Krankenhäuser und leistbare Wohnungen genauso wie in den sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft, sagte DGB-Landeschef Martin Kunzmann am Freitag in Stuttgart. «Das ist mit der Politik einer schwarzen Null nicht zu machen.» Am 14. März ist in Baden-Württemberg Landtagswahl.

Zugleich forderte der Gewerkschafter, dass die Politik mehr gegen die soziale Spaltung der Gesellschaft unternehmen müsse. Die Corona-Pandemie habe sie in einer beängstigenden Weise vertieft. «Arbeitslose, prekär Beschäftigte und Soloselbstständige haben besonders gelitten. Für Frauen und Alleinerziehende waren die Lockdowns besonders belastend.»

© dpa-infocom, dpa:210226-99-603943/2