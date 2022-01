DGB wählt neue Spitze für Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Baden-Württemberg steht ein Führungswechsel an: Der 45 Jahre alte Kai Burmeister, der zuletzt bei der IG-Metall-Bezirksleitung tätig war, soll am heute bei der hauptsächlich online abgehaltenen DGB-Bezirkskonferenz zum neuen Vorsitzenden gewählt werden. Sein Vorgänger Martin Kunzmann tritt nicht mehr an. Zu Burmeisters Stellvertreterin soll die 40 Jahre alte Maren Diebel-Ebers gewählt werden. Sie ist Mitglied bei Verdi.

Von Februar an wird der Bezirk aus sechs anstatt vier Regionen bestehen: Nordbaden, Heilbronn-Franken, Stuttgart, Südwürttemberg, Neckar-Alb-Obere Donau und Südbaden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist die politische Stimme von acht Einzelgewerkschaften und vertritt die Interessen von 803.000 Mitgliedern in Baden-Württemberg. Die Arbeitnehmerorganisation hatte Ende 2015 noch 817.000 Mitglieder.

© dpa-infocom, dpa:220128-99-891060/2