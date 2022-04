DGB wirbt für Vermögensabgabe: Kundgebungen zum 1. Mai

Ulm (dpa/lsw) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat angesichts des Tags der Arbeit erneut eine Reichensteuer gefordert. Landeschef Kai Burmeister sagte: «Es ist an der Zeit, dass die starken Schultern auch wirklich mehr beisteuern zum Gemeinwesen. Eine Vermögensabgabe ist dafür ein sinnvolles Instrument.» Das Geld sei da, um die brennenden Zukunftsaufgaben wie Klimaneutralität, den Umbau der Wirtschaft und eine verlässliche Daseinsvorsorge zu finanzieren.

Burmeister sagte, für die Vorhaben müssten Milliarden in die Hand genommen werden: für die Energie- und Verkehrswende, den Wohnungsbau wie für das Gesundheitswesen. «Wir engagieren uns für eine Daseinsvorsorge, in der nicht Finanzinvestoren die Bedingungen diktieren.» Die Bedürfnisse der Menschen im Land müssten im Vordergrund stehen - gerade jetzt nach zwei Jahren Corona, die das Land sozial und wirtschaftlich extrem belastet hätten, und gerade jetzt, wo die Preise davon galoppierten.

Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, veranstaltet der Gewerkschaftsbund den Angaben zufolge 47 Kundgebungen um den Tag der Arbeit in Baden-Württemberg, 38 davon am 1. Mai selbst. Die zentrale DGB-Veranstaltung mit dem Landesvorsitzenden Burmeister ist heute in Ulm.