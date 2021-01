Dichtere Taktzeiten im Nahverkehr angemahnt

Stuttgart (dpa/lsw) - Busse und Bahnen im Land sollen nach Auffassung eines Expertengremiums häufiger fahren, um den Nahverkehr attraktiver zu machen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte am Donnerstag in Stuttgart, die Zukunftskommision habe vorgeschlagen, dass die Busse und Bahnen künftig landesweit mindestens alle 30 Minuten und in Ballungsräumen mindestens alle 15 Minuten verlässlich fahren sollen. Zugleich sprachen sich die Fachleute für eine bessere Vernetzung des Angebots mit anderen Verkehrsträgern wie Fahrrad oder Carsharing aus sowie für preiswerte und flexible Tarife.

Hermann sagte, um die Klimaschutzziele zu erreichen müsse die Nachfrage im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2010 verdoppelt werden. Diese Verdoppelung könne nur mit allen Beteiligten gelingen. Um Vorschläge dafür zu erarbeiten wurde die ÖPNV-Zukunftskommission mit rund 20 Vertretern ins Leben gerufen.

