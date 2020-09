Die neue Woche beginnt freundlich im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenfrei und freundlich beginnt die neue Woche im Südwesten. Mit Auflösung des morgendlichen Nebels komme am Montag die Sonne raus, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dazu werden einige Wolken erwartet. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen von bis zu zehn Grad im höheren Bergland und 17 Grad am Rhein und am Neckar.

In der Nacht zum Dienstag sollen die Wolken dichter werden, dazu könnte es teilweise regnen. Der Dienstag wird laut DWD bis zum Nachmittag nass und grau, der Mittwoch soll dann schon wieder sonnig werden.