Die Uhren ticken wieder: Reparatur am Rathaus abgeschlossen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Reparaturarbeiten an den Uhren am Rathausturm in Stuttgart sind abgeschlossen. Eine Sonderanfertigung brachte demnach die vordere Uhr am Mittwoch wieder zum Laufen, teilte ein Rathaussprecher mit. Die Arbeiten dauerten demnach rund vier Stunden.

Seit vergangenem Herbst fehlten an dieser Uhr die Zeiger, weil eine Welle in der Mechanik brach. Die anderen drei Uhren wurden im Zuge der Reparatur wieder auf die richtige Uhrzeit eingestellt.

Eine Reparatur war schon im letzten Jahr vorgesehen, konnte aber aufgrund der Witterung nicht durchgeführt werden. Die Uhrwerke stammen ursprünglich aus den 1970er Jahren. Nach Angaben der Stadt wurden zuletzt 2016 die Motoren ausgetauscht. Mit einem Durchmesser von rund vier Metern sind die in 60 Metern Höhe angebrachten Uhren von vielen Orten in Stuttgart aus sichtbar.