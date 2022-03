Diebe klauen Traktor: Fahrzeug aus Bach geborgen

Donzdorf (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Donzdorf (Kreis Göppingen) einen Traktor geklaut und ihn im Zuge einer Spritztour in einem Bach versenkt. Ob sie mit dem Fahrzeug versehentlich in dem Gewässer landeten oder den Traktor absichtlich hineinfuhren, ist nach Polizeiangaben vom Dienstag unklar. Das Fahrzeug musste aufwendig geborgen werden. Der Traktor mit Anhänger habe in einem unverschlossenen Schuppen gestanden und war am Sonntag oder Montag entwendet worden. Der Zündschlüssel steckte im Schloss, so dass die Diebe das Fahrzeug problemlos starten konnten, wie es weiter hieß.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-333161/2