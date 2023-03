Diebe nehmen Schild einer Polizeistation am Bodensee mit

Lindau (dpa) - Diebe haben ein blau beleuchtetes Polizeischild an der Einfahrt zu einer Wache am Bodensee mitgehen lassen. Die bisher unbekannten Täter schraubten das Schild inklusive der Befestigung an der Mauer der Station in Lindau ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Diebstahl wurde am Sonntagnachmittag entdeckt, der genaue Zeitpunkt der Tat ist jedoch unbekannt. Das zweite Schild wurde beschädigt, blieb aber an Ort und Stelle.