Diebe stehlen in Freiburg 900 Kilo Kirschen

Freiburg (dpa/lsw) - Unbekannte haben von einer Obstwiese in Freiburg rund 900 Kilo Kirschen gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden nach ihren Angaben von Dienstag auf mehr als 5000 Euro. Ermittler gehen davon aus, dass zwischen Freitag und Samstag mehrere Täter mit landwirtschaftlichen Kenntnissen am Werk waren. Kirschen müssen von den Bäumen geschüttelt und schnell verkauft oder zu Schnaps verarbeitet werden, sonst verderben sie, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte.

In der Region wurden im vergangenen Jahr immer wieder größere Mengen landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Kartoffeln, Äpfel, Wein, Heu und Stroh gestohlen.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-906005/2