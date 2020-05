Diebe stehlen mehr als 380 Getränkedosen

Amtzell (dpa/lsw) - Unbekannte haben aus einer Lagerhalle in Amtzell (Kreis Ravensburg) mehr als 380 Getränkedosen gestohlen. Die Diebe seien sogar zweimal in die Halle eingebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ende März seien sie über ein Fenster eingestiegen. Zwischen Karfreitag und dem vergangenen Mittwoch hätten die Unbekannten dann Pflastersteine entfernt, mit denen eine Maueröffnung zugebaut war. Beide Male klauten die Diebe jeweils acht Packungen mit je 24 Getränkedosen - deren Wert liegt nach Angaben der Beamten bei rund 350 Euro.