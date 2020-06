Diebstahl von tonnenweise Chemikalien: Urteil erwartet

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Prozess um den Diebstahl von etlichen Tonnen zum Teil hochgiftiger Chemikalien vor dem Landgericht Karlsruhe steht vor dem Abschluss. Nachdem sich die Beteiligten im Gegenzug für ein Geständnis des 46 Jahre alten Angeklagten auf eine Bewährungsstrafe verständigt haben, könnte am heutigen Donnerstag (15.00 Uhr) das Urteil fallen. In Rede stehen 20 bis 24 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 150 Arbeitsstunden.

Der Chemielaborant hatte zugegeben, seinem damaligen Arbeitgeber, dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), zwischen 2009 und 2014 große Mengen Chemikalien gestohlen zu haben. Diese lagerte er im Keller eines Hauses in Eppingen (Kreis Heilbronn). Darunter befanden sich auch 150 Kilogramm Zyankali in drei Fässern. Der Angeklagte hatte nach seiner Festnahme 2014 rund sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen.