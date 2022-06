Diesel im Südwesten vergleichsweise günstig

München/Stuttgart (dpa/lsw) - Fahrer von Diesel-Autos kommen dem ADAC zufolge an Tankstellen im Südwesten vergleichsweise günstig weg. In einer aktuellen Länderübersicht lag das Saarland mit einem Schnitt von 2,020 Euro je Liter auf Platz 1, gefolgt von Baden-Württemberg mit 2,027 Euro, wie der Automobilclub am Dienstag in München mitteilte. Schlusslicht beim Diesel waren die Tankstellen in Bremen - dort kostete der Dieselkraftstoff im Schnitt 2,137 Euro pro Liter.

Auch das Superbenzin E10 ist im Saarland vergleichsweise preiswert zu haben - es wurden 1,873 Euro pro Liter fällig. Baden-Württemberg kommt demnach mit 1,894 Euro auf Rang 4 - nach Sachsen und Rheinland-Pfalz.

Die Spritpreise in den einzelnen Bundesländern unterscheiden sich derzeit außergewöhnlich stark. Die Werte basieren auf den Preisen von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland am Dienstag um 11.00 Uhr.