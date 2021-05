Ditzingen: Linienbus fängt während der Fahrt Feuer

Ditzingen (dpa/lsw) - Ein Linienbus ist in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) während der Fahrt in Brand geraten. Der Busfahrer und die sechs weiteren Insassen rannten rechtzeitig ins Freie, wie die Polizei am Freitag mitteilte. 19 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr konnten nicht verhindern, dass der Bus vollständig ausbrannte. Ursache des Feuers am Donnerstagabend war den Angaben zufolge ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand.

