Doppelhaus brennt: Zwei Feuerwehrleute verletzt

Bad Schussenried (dpa/lsw) - Beim Löschen eines Wohnhausbrands in Bad Schussenried (Kreis Biberach) sind zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Einer erlitt eine Rauchvergiftung, der andere einen Stromschlag, wie die Polizei mitteilte. An dem Doppelhaus entstand am Dienstag insgesamt ein Schaden von rund 120.000 Euro. Das Feuer hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge von der Küche über das Erdgeschoss bis in den Dachstuhl der einen Doppelhaushälfte ausgebreitet. Dann griffen die Flammen auf das andere Haus über. Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.