Doppelhaushälfte nach Brand unbewohnbar: Hoher Schaden

Oberkirch (dpa/lsw) - Ein Feuer in Oberkirch (Ortenaukreis) hat eine Doppelhaushälfte stark beschädigt und einen hohen Schaden verursacht. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die acht Bewohner konnten sich demnach aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Der Brand war am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 95 Kräften im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.