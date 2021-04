Doppelter Hausbrand: Zwei Bewohner in Klinik gebracht

Schopfheim (dpa/lsw) - Mit Verdacht auf Rauchvergiftungen sind zwei Hausbewohner in Schopfheim (Kreis Lörrach) nach einem Brand ins Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Freitagnachmittag in einem Hinterhof ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits zwei angrenzende Wohnhäuser und ein Auto in Flammen.

Der Schaden wurde auf einige hunderttausend Euro geschätzt. Eines der Wohnhäuser ist nach Polizeiangaben gegenwärtig komplett unbewohnbar, gleiches gilt für eine Wohnung in dem anderen Haus. Die Feuerwehr war mit 120 Kräften im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-102411/2