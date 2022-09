Dramatikerin Salzmann bekommt Hermann-Hesse-Literaturpreis

Karlsruhe (dpa/lsw) - Für ihr Buch «Im Menschen muss alles herrlich sein» erhält die Dramatikerin Sasha Marianna Salzmann den Hermann-Hesse-Literaturpreis 2022. Der Roman beschäftige sich einfühlsam und eindringlich mit Geschichten von Müttern und fremd gewordenen Töchtern aus der Ukraine, wie die Stiftung Hermann-Hesse-Literaturpreis mit Sitz in Karlsruhe am Mittwoch weiter mitteilte. Das 2021 erschienene Werk bekomme damit eine ganz eigene Aktualität. Die Auszeichnung ist mit rund 15.000 Euro dotiert.

Der Hermann-Hesse-Förderpreis und damit rund 5000 Euro geht an den Schriftsteller und Übersetzer Steven Uhly für den Roman «Die Summe des Ganzen». Die Auszeichnungen werden am 4. November in Karlsruhe verliehen.