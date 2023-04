Drei Herausforderer für Gaggenauer Oberbürgermeister

Gaggenau (dpa/lsw) - Gaggenau wählt am Sonntag (ab 8.00 Uhr) den Oberbürgermeister. Rathauschef Christof Florus strebt eine dritte Amtszeit an. Er hatte 2007 überraschend den damaligen Oberbürgermeister geschlagen und war 2015 als einziger Kandidat mit gut 95 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Dieses Mal hat der 66-Jährige jedoch Konkurrenz: Bürgermeister Michael Pfeiffer (60), Metallbauer Sven Kimmig (41) und Friseurmeister Savas Turanci (49) treten gegen Florus an. Alle vier Kandidaten sind parteilos.

23 461 Menschen sind nach Angaben der Stadt im Landkreis Rastatt wahlberechtigt. Sollte kein Bewerber mindestens 50 Prozent der Stimmen erhalten, ist eine Neuwahl für den 23. April geplant.

Bürgermeisterwahlen finden in Baden-Württemberg meist unabhängig von der Wahl des Gemeinderats statt. Nur in kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen - Stadtkreise genannt - und sogenannten Großen Kreisstädten ab 20.000 Einwohnern werden die Rathauschefs als Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin bezeichnet.