Drei junge Männer überfallen Tankstelle im Schwarzwald

Freiburg (dpa/lsw) - Drei junge Männer haben am Donnerstag eine Tankstelle an der Bundesstraße 31 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald überfallen. Bei dem Überfall am Abend in der Gemeinde Breitnau-Oberhöllsteig bedrohte einer der Unbekannten die Angestellte mit einem Messer, während die anderen beiden das Bargeld aus der Kasse sowie Zigaretten aus der Auslage nahmen. Außerdem entwendeten die Täter Spirituosen, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Danach flüchteten die Täter zu Fuß. Die jungen Männer, die auf etwa 17 Jahre geschätzt werden, trugen die Beute laut Polizei in einer auffälligen rot-weißen Einkaufstasche davon.