Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Brand in einer Kleingartenanlage in der Nähe des Karlsruher Wildpark-Stadions hat am Mittwoch eine große Rauchwolke über der Stadt verursacht. Drei Gartenhütten haben Feuer gefangen, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Es gab zunächst keine Informationen über Verletzte. Die Feuerwehr lösche die Gartenhütten. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.