Drei Männer nach Diebstahl auf Baustelle festgenommen

Neuenstadt am Kocher/Mosbach (dpa/lsw) - Nach einem Diebstahl auf einer Baustelle im Kreis Heilbronn hat die Polizei drei Männer festgenommen. Gegen einen der drei mutmaßlichen Täter, ein 26-Jähriger, wurde am Montag Haftbefehl erlassen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mosbach am Dienstag mitteilte.

Die drei Männer sollen sich in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einem Baustellengelände in Neuenstadt am Kocher verschafft und dort unter anderem 50 Kilogramm Kupferstromkabel gestohlen haben. Ein Sicherheitsdienst hatte die Tat über eine Kamera beobachtet und die Polizei verständigt. Bei der Fahndung trafen die Ermittler demnach auf die drei Männern und fanden im Wagen des 26-Jährigen unter anderem das Kupferkabel. In den Wohnungen der Männer fand die Polizei zudem weitere 600 Kilogramm Kupferkabel und vermeintlich gestohlene Werkzeuge. Die beiden anderen 22 und 27 Jahre alten Tatverdächtigen sollten am Dienstag ebenfalls einem Haftrichter vorgeführt werden.

